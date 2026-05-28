Два сапбордиста пропали в Омске

Фото: vk.com/55mvd

Полиция ведет поиски двух сапбордистов, которые пропали в Омске три дня назад. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Разбираясь в обстоятельствах исчезновения, правоохранители выяснили, что Анатолий и Ольга увлекаются катанием на сапбордах. Днем 25 мая они вышли из дома, одетые в шорты и футболки, взяв с собой сапы. До настоящего времени местонахождение мужчины и женщины не установлено.

В ведомстве добавили, что пропавшие проживают недалеко от Иртыша. В последние дни в Омске установилась 30-градусная жара, однако температура воды остается низкой.

Ранее в Амурской области пропали 33-летняя Ольга Кочергина и пятеро детей. Женщина ушла с улицы Чайковского в Благовещенске вместе с несовершеннолетними 30 апреля.

28 мая стало известно, что пропавших нашли живыми. Они были в Благовещенске и жили в квартире знакомой. Следователи выясняют, в каких условиях содержатся дети и по какой причине их увезли с места постоянного проживания.