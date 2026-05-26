Женщина с пятью детьми пропала в Амурской области

В Амурской области пропали 33-летняя Ольга Кочергина и 5 детей. Поиски продолжаются уже месяц, сообщили в поисково-спасательной службе "Амур".

Женщина ушла с улицы Чайковского в Благовещенске вместе с детьми 30 апреля. Предположительно, в настоящее время они могут находиться в Белогорске.

Волонтеры распространяют листовки и просят всех, кто владеет какой-либо информацией, незамедлительно сообщить об этом ПСО "Амур". Совместно с полицией они обследуют возможные маршруты передвижения семьи.

Вместе с тем в Республике Хакасия сотрудники полиции разыскивают девочку, которая уехала из своего дома на велосипеде и пропала. О ее пропаже в правоохранительные органы сообщила одна из жительниц села Ефремкино.

В поисках девочки-подростка задействованы сотрудники МВД по Ширинскому району, работники уголовного розыска по Хакасии, полицейские Боградского и Орджоникидзевского районов, а также специалисты МЧС и волонтеры. Велосипед несовершеннолетней был обнаружен под мостом через реку Белый Июс, которая протекает недалеко от населенного пункта.

