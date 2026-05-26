26 мая, 14:50

Происшествия

Сын основателя Mango временно покинул пост в компании после обвинений в убийстве отца

Фото: Getty Images/Europa Press/David Oller

Сын основателя сети магазинов одежды Mango Джонатан Андик временно покинул пост в компании после обвинений в убийстве отца, сообщает EFE.

В открытом письме он указал, что временно покидает должность вице-президента компании, чтобы сосредоточиться "на защите своей невиновности". Тем не менее он сохранит участие в "семейных, деловых и социальных проектах".

Андик заявил, что обвинение против него является "несправедливым и безосновательным", а вокруг случившегося был сформирован "частичный, вырванный из контекста и искаженный" публичный нарратив, который в итоге создал представление о его виновности.

Исак Андик погиб в декабре 2024 года, после падения с 150-метрового обрыва во время прогулки. Инцидент произошел во время семейной экскурсии около пещер Сальнитре в муниципалитете Кольбато. Изначально каталонская полиция рассматривала версию несчастного случая, однако позже начали расследовать версию убийства, и его сын перешел в статус подозреваемого.

Сын погибшего был единственным свидетелем случившегося. 19 мая его задержали и доставили в суд Марторелле, а позже установили залог в 1 миллион евро для выхода из-под стражи. Сумма уже была внесена.

