19 мая, 19:09

Суд Испании установил залог в 1 млн евро для сына основателя Mango

Фото: legion-media.com/The Photo One

Суд в Испании установил залог в 1 миллион евро для выхода из-под стражи Джонатана Андика, сына основателя испанской компании по дизайну и продаже одежды Mango Исака Андика. Об этом ТАСС сообщили в Высшем суде Каталонии.

Там уточнили, что сумма уже была внесена.

О смерти основателя Mango стало известно в декабре 2024 года. Как писали СМИ, он упал в ущелье с высоты 150 метров. Инцидент произошел во время семейной экскурсии около пещер Сальнитре в муниципалитете Кольбато.

Позже инцидент начали расследовать как возможное убийство. Подозреваемым стал сын погибшего, который был единственным свидетелем случившегося. Его задержали и доставили в суд в Марторелле 19 мая.

