Cына основателя испанской компании Mango подозревают в убийстве отца

Фото: ТАСС/Zuma

Правоохранители Каталонии расследуют смерть основателя испанской компании по дизайну и продаже одежды Mango Исака Андика как возможное убийство, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в полиции.

По данным СМИ, сын магната Джонатан рассматривается в качестве подозреваемого, так как он был единственным свидетелем предполагаемого инцидента в горах, в результате которого умер основатель Mango.

Андик погиб 14 декабря 2024 года. Как указывали журналисты, 71-летний предприниматель упал в ущелье в горах Барселоны с высоты 150 метров. Трагедия произошла во время семейной экскурсии.

Сначала дело было закрыто, однако в марте 2025-го следственный суд в Каталонии возобновил расследование обстоятельств случившегося. Как писали местные издания, в показаниях Джонатана выявили несоответствия.