Испанский мотогонщик Фалькон скончался после аварии на ралли "Дакар"

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Испанский мотогонщик Карлес Фалькон умер в результате полученных травм после аварии на ралли-рейде "Дакар". Об этом сообщила команда мотогонщика TwinTrail Racing.

В результате произошедшего у Фалькона диагностировали отек мозга, травмы позвоночника, пяти ребер, ключицы и левого запястья.

"В этот понедельник, 15 января, Карлес покинул нас. Медицинская бригада подтвердила, что неврологические повреждения, вызванные остановкой сердечно-легочной деятельности во время аварии, необратимы", – цитирует команду ТАСС.

Авария случилась на 448-м километре заезда между городами Аль-Хенакия и Аль-Дувадими в конце второго этапа ралли 7 января. На месте ЧП спортсмену оказали медпомощь, после чего доставили в больницу. Позже у спортсмена выявили отек мозга, из-за которого он впал в кому.

Фалькону было 45 лет. В 2022 году он занял 68-е место в зачете мотоциклистов.

Ранее американский автогонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом. Ему было 55 лет. Блок являлся одним из основателей компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes.

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