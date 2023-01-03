Фото: YouTube/Ken Block

Американский автогонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом, сообщили на сайте его гоночной команды Hoonigan Racing Division.

"Кен был первопроходцем и иконой. И самое главное – отцом и мужем", – написали на сайте.

Гонщику было 55 лет. Подробности трагедии не раскрываются.

Блок был одним из основателей компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes. Автогонщиком он стал почти в 40 лет, выступая в ралли с командой Vermont SportsCar.

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