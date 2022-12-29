29 декабря, 21:59Спорт
Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле умер в возрасте 82 лет
Фото: ТАСС/Zuma
Умер трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле. Ему было 82 года.
"Все, что у нас есть, благодаря тебе. Мы тебя бесконечно любим. Покойся с миром", – написала его дочь Келли Кристина Насименту в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Ранее стало известно, что 82-летний экс-футболист начал прощаться со своей семьей. Пеле собрал близких людей перед смертью.
Экс-футболист был госпитализирован 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции. В сентябре 2021 года трехкратный чемпион мира по футболу перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
Полное имя Пеле – Эдсон Арантис ду Насименту. Это единственный в истории футболист, трижды ставший чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Пеле был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии – на его счету 77 голов в 92 матчах
На протяжении 18 лет он представлял бразильский "Сантос", после этого еще три года выступал за американский "Нью-Йорк Космос", завершив карьеру в 1977 году.
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