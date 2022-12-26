Стало известно о прощании чемпиона мира по футболу Пеле с семьей

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Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле начал прощаться со своей семьей. Об этом в Twitter сообщил британский бизнесмен, спортивный менеджер Фрэнк Халид.

Он рассказал, что 82-летний экс-футболист собрал семью и близких людей перед смертью. Менеджер отметил, что состояние здоровья легендарного спортсмена с каждым днем ухудшается.

Ранее дочь трехкратного чемпиона мира Кели Кристина Насименто рассказала о его состоянии. По ее словам, семья Пеле продолжает верить, что он сможет поправиться.

Экс-футболист был госпитализирован 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции. В сентябре 2021 года трехкратный чемпион мира по футболу перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

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