Пеле госпитализировали для прохождения химиотерапии

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Трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле госпитализировали для прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке в сентябре 2021 года. В декабре его планово госпитализировали для прохождения лечения.

В составе сборной Бразилии Пеле провел 92 матча и забил 77 голов. Он был признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола.

Пеле внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов.

Ранее сообщалось, что российский форвард Washington Capitals Александр Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги текущего сезона. Спортсмен забросил шайбу на 17-й минуте регулярного матча против Winnipeg Jets. Игра закончилась со счетом 4:3. Еще одну шайбу забросил Дмитрий Орлов.

