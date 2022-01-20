Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

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Российский биатлонист Антон Бабиков взял первое место в индивидуальной гонке седьмого этапа Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце. Спортсмен без единого промаха преодолел 20-километровую дистанцию за 49 минут 46,8 секунды.

Вторым с отставанием в 9,7 секунды стал норвежец Тарьей Бе. Он допустил два промаха. Третье место досталось еще одному биатлонисту из России Кариму Халили. Он отстал на 48,5 секунды и совершил один промах.

Ранее россиянин Александр Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Его опередил француз Кентен Фийон-Майе, прошедший дистанцию в 12,5 километра с двумя промахами за 31 минуту 30,6 секунды.

Логинов уступил сопернику 8,8 секунды, допустив один промах. На третьем месте оказался спортсмен из Белоруссии Антон Смольский.

