Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

Фото: ТАСС/Sven Hoppe/dpa
Российский биатлонист Антон Бабиков взял первое место в индивидуальной гонке седьмого этапа Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце. Спортсмен без единого промаха преодолел 20-километровую дистанцию за 49 минут 46,8 секунды.
Вторым с отставанием в 9,7 секунды стал норвежец Тарьей Бе. Он допустил два промаха. Третье место досталось еще одному биатлонисту из России Кариму Халили. Он отстал на 48,5 секунды и совершил один промах.
Ранее россиянин Александр Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Его опередил француз Кентен Фийон-Майе, прошедший дистанцию в 12,5 километра с двумя промахами за 31 минуту 30,6 секунды.
Логинов уступил сопернику 8,8 секунды, допустив один промах. На третьем месте оказался спортсмен из Белоруссии Антон Смольский.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: