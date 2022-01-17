СБР объявил состав сборной РФ на Олимпиаду в Пекине

Фото: AP Photo/Darko Bandic
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщается на сайте Союза.
В состав мужской команды попали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасными стали Александр Поварницын и Антон Бабиков.
В составе женской команды на Олимпийские игры отправятся Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасными выступят Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. ВОЗ назвала их проведение безопасным. Организаторы ввели строгие ограничительные меры.
Ранее сообщалось, что Александр Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Опередил россиянина француз Кентен Фийон-Майе, прошедший дистанцию 12,5 километра с двумя промахами за 31 минуту 30,6 секунды.
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