ВОЗ назвала проведение Олимпиады в Пекине безопасным

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Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил о безопасности проведения Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что ВОЗ работает с властями Китая и Международным олимпийским комитетом (МОК). Организаторы Олимпийских игр ввели строгие ограничительные меры.

"Власти Китая ввели строгие меры и выпустили несколько путеводителей, которые мы продолжаем оценивать вместе с МОК. Я уверен, что с учетом полученной информации и крайне серьезных мер, на данный момент мы не видим увеличения риска распространения вируса в этом контексте", – заявил Райан.

Олимпийские игры в Пекине должны пройти в период с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее олимпийский комитет Швейцарии призвал МОК перенести Олимпиаду из-за риска распространения коронавирусной инфекции и "Омикрон"-штамма в частности.