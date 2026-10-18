18 октября, 09:50Мэр Москвы
Собянин: за сутки к Московскому региону летело 512 БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В период с 08:30 17 октября до 08:30 18-го числа в сторону Московского региона летело 512 БПЛА. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
Он уточнил, что большую часть беспилотников нейтрализовали силы ПВО на дальних рубежах. При этом 127 дронов было уничтожено на подлете к столице.
Ранее мэр Москвы сообщал о перехвате 40 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.
На фоне этого в аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Во время их действия более 10 самолетов перенаправили в другие аэропорты. Спустя время гавани возобновили работу.