Внуково и Домодедово вернулись к работе в штатном режиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Во время их действия более десяти самолетов, направлявшихся во Внуково и Домодедово, перенаправили в другие аэропорты.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус вылета у авиакомпаний. Сейчас все московские аэропорты работают в штатном режиме.