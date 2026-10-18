18 октября, 04:52Транспорт
Внуково и Домодедово вернулись к работе в штатном режиме
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Ранее ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Во время их действия более десяти самолетов, направлявшихся во Внуково и Домодедово, перенаправили в другие аэропорты.
Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус вылета у авиакомпаний. Сейчас все московские аэропорты работают в штатном режиме.