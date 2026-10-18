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02:35

Транспорт

Свыше 10 летевших во Внуково и Домодедово самолетов направили в другие аэропорты

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения на полеты во Внуково и Домодедово привели к изменению маршрутов более 10 рейсов, следовавших в Москву. Из-за действующих мер безопасности самолеты перенаправили на запасные аэродромы, сообщили ТАСС представители столичных аэропортов.

В Домодедово рассказали, что рейсы из Баку, Ташкента и Еревана направили в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Шереметьево.

Во Внуково сообщили, что там не смогли приземлиться 16 рейсов. Они следовали из Пскова, Шарм-эш-Шейха, Антальи, Стамбула, Измира, Дубая, Термеза, Баку, Анкары и Бугульмы.

По данным справочной службы аэропорта, эти самолеты перенаправили в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Стамбул, Минск, Самару, а также в Шереметьево и Жуковский.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов во Внуково и Домодедово. Меры ввели на фоне атаки беспилотников на Москву: Сергей Собянин сообщил об уничтожении 87 аппаратов, летевших в сторону столицы.

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