В аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты

Фото: MAX/"Международный аэропорт Внуково"

В аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, указали в пресс-службе Росавиации.

Уточняется, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Из-за этого в расписание рейсов могут внести корректировки. Статус вылета и прилета самолетов можно узнать на онлайн-табло аэропорта.

Это произошло на фоне ликвидации 12 вражеских БПЛА, которые летели на Москву. По словам Сергея Собянина, воздушные цели удалось ликвидировать силами ПВО Минобороны РФ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

