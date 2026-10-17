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Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Указывается, что эти меры были приняты из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в районе авиагаваней. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации добавили, что в расписание рейсов могут внести корректировки. Статус рейсов можно узнать на онлайн-табло аэропорта.

Ранее, ночью 17 октября, аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково перестали принимать и выпускать самолеты. На этом фоне в аэропортах Московского авиаузла на вылет и прилет задержаны 103 рейса. После отмены ограничений на прием и выпуск самолетов только аэропорт Внуково принял 63 рейса и отправил 58.

