Собянин сообщил об отражении атаки уже 127 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 40 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Ранее мэр столицы сообщал о перехвате 87 беспилотников. Таким образом, общее число уничтоженных аппаратов достигло 127.

Также в ночь на 18 октября ПВО отражает атаку беспилотников на Ленинградскую области. По последним данным, там сбили 85 БПЛА. В поселке Низино Ломоносовского района обломки БПЛА повредили четыре автомобиля на парковке.