Дизельное топливо из РФ поступит в США через 15–20 дней после подписания контракта

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Российское дизельное топливо выйдет на рынок США через 15–20 дней после заключения контракта, в другие страны – в более короткие сроки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести".

В настоящее время ведутся переговоры по коммерческим условиям и заключению контрактов, отметил он.

"Как только они будут подписаны, в течение 15–20 дней топливо поступит на рынки, имеется в виду на рынки США. Если говорить о мировых рынках других, более близкие страны, то более короткие сроки", – добавил Новак.

Вопрос о поставках обсуждался на высшем уровне. 9 октября Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После беседы американский лидер сообщил о договоренности по поставкам дизельного топлива из России.

Позже хозяин Белого дома заявил, что сделка по дизтопливу с РФ уже привела к снижению мировых цен.

СМИ писали, что российское дизтопливо может поступить на американский рынок до промежуточных выборов в конгресс США, которые назначены на 3 ноября.