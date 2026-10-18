Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 09:55

Экономика

Дизельное топливо из РФ поступит в США через 15–20 дней после подписания контракта

Фото: depositphotos/minervastock

Российское дизельное топливо выйдет на рынок США через 15–20 дней после заключения контракта, в другие страны – в более короткие сроки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести".

В настоящее время ведутся переговоры по коммерческим условиям и заключению контрактов, отметил он.

"Как только они будут подписаны, в течение 15–20 дней топливо поступит на рынки, имеется в виду на рынки США. Если говорить о мировых рынках других, более близкие страны, то более короткие сроки", – добавил Новак.

Вопрос о поставках обсуждался на высшем уровне. 9 октября Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После беседы американский лидер сообщил о договоренности по поставкам дизельного топлива из России.

Позже хозяин Белого дома заявил, что сделка по дизтопливу с РФ уже привела к снижению мировых цен.

СМИ писали, что российское дизтопливо может поступить на американский рынок до промежуточных выборов в конгресс США, которые назначены на 3 ноября.

Читайте также


экономика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика