В Пулково сняли временные ограничения

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ночью 18 октября украинские дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В результате один человек погиб и еще пять пострадали. Раненые находятся в больницах.

Под удар попали центр обработки данных VK и один из логистических центров Ozon. Возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города, а также на территории нефтяного терминала.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По обнаруженным фрагментам и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.