18 октября, 05:48Происшествия
БПЛА атаковали дата-центр VK в Ленобласти
Фото: 123RF.соm/sharafmaksumov
Центр обработки данных VK в Ленинградской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В VK уточнили, что все сервисы работают в штатном режиме. Сбоев в работе не зафиксировано.
Масштабная атака беспилотников продолжается в Ленинградской области. По последним данным, силы противовоздушной обороны сбили над регионом 95 беспилотных летательных аппаратов.
Обломки беспилотников упали на частный дом в районе Кировска и многоквартирный дом во Всеволожске. Кроме того, повреждена линия электропередачи .