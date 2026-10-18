БПЛА атаковали дата-центр VK в Ленобласти

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Центр обработки данных VK в Ленинградской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В VK уточнили, что все сервисы работают в штатном режиме. Сбоев в работе не зафиксировано.

Масштабная атака беспилотников продолжается в Ленинградской области. По последним данным, силы противовоздушной обороны сбили над регионом 95 беспилотных летательных аппаратов.

Обломки беспилотников упали на частный дом в районе Кировска и многоквартирный дом во Всеволожске. Кроме того, повреждена линия электропередачи .