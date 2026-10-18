Обломки БПЛА упали на линию электропередачи в Ленобласти

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Число сбитых беспилотников над Ленинградской областью достигло 95 на фоне продолжающейся масштабной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Обломки беспилотников упали на частный дом в районе Кировска и многоквартирный дом во Всеволожске. На местах происшествий работают экстренные службы.

Также в регионе фиксируются кратковременные перебои с электроснабжением. По предварительным данным, они связаны с падением обломков на линии электропередачи.

Ранее Дрозденко информировал, что обломки украинского БПЛА повредили четыре автомобиля в поселке Низино Ломоносовского района. На месте возник пожар.