18 октября, 05:05Происшествия
Обломки БПЛА упали на линию электропередачи в Ленобласти
Фото: 123RF.соm/qiujusong
Число сбитых беспилотников над Ленинградской областью достигло 95 на фоне продолжающейся масштабной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.
Обломки беспилотников упали на частный дом в районе Кировска и многоквартирный дом во Всеволожске. На местах происшествий работают экстренные службы.
Также в регионе фиксируются кратковременные перебои с электроснабжением. По предварительным данным, они связаны с падением обломков на линии электропередачи.
Ранее Дрозденко информировал, что обломки украинского БПЛА повредили четыре автомобиля в поселке Низино Ломоносовского района. На месте возник пожар.