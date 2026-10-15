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15 октября, 19:17

Технологии

В России могут начать размещать дата-центры в угольных карьерах

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать Центры обработки данных (ЦОД) в отработанных угольных карьерах. Он пояснил, что такая мера поможет в экономии на CAPEX (долгосрочные инвестиции в создание или покупку активов) и OPEX (регулярные затраты на поддержание текущей жизни компании).

"Сегодня угольщики по окончании отработки должны тратить значительные ресурсы по рекультивации, по содержанию. Так вот туда нужно просто дом монолитный, (несколько. – Прим. ред.) этажей, не вверх, а вниз опустить. И это станет экономией на CAPEX и OPEX по системе охлаждения", – цитирует его ТАСС.

Губернатор отметил, что благодаря размещению такой инфраструктуры в карьерах снизятся затраты на охлаждение оборудования и повысится защищенность объектов.

В качестве одного из перспективных вариантов для Кемеровской области он выделил сжигание угля по технологии сверхкритических параметров пара. По словам Середюка, это даст возможность Сибири и Кузбассу стать одним из якорных дата-центров, объединит энергетику, вычислительную инфраструктуру, искусственный интеллект, промышленное производство, инжиниринг и подготовку кадров.

Он также указал, что данная система предоставит возможность сформировать 40 тысяч альтернативных рабочих мест.

Ранее зампрезидента – председателя правления "Ростелекома" Валерий Ермаков предложил создать дата-центры "судного дня", с помощью которых можно будет восстанавливать работу сервисов из резервных копий. По его словам, потребность в подобной площадке уже назрела – речь идет о платформе для бэкапов, дающей возможность в любой момент восстановить свои сервисы.

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