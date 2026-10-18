Жителей Петербурга призвали сократить поездки на личном авто на фоне атаки БПЛА

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Жителей и гостей Санкт-Петербурга попросили по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях из-за атаки беспилотников. С такой рекомендацией выступил городской комитет по транспорту, призвав водителей внимательно следить за дорожной обстановкой.

Ведомство рекомендовало минимизировать использование личного транспорта на фоне продолжающейся ликвидации последствий атаки.

Ранее сообщалось, что одним из объектов, на территории которого возникло возгорание после атаки БПЛА, стал Петербургский нефтяной терминал. Подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям России также тушат пожары на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах.

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали и Ленинградскую область. Одной из целей стал центр обработки данных VK. При этом компания сообщила, что ее сервисы продолжают работать в обычном режиме.