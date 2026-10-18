"Мосбилет" предлагает подборку лучших спектаклей Театра иллюзии для всей семьи

Фото: Московский театр иллюзии

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку постановок Московского театра иллюзии, который подведомствен столичному департаменту культуры. В репертуаре представлены постановки разной степени фееричности, передает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, спектакль "Праздник непослушания" покажут 24 октября и 28 ноября на сцене на Перовской улице. Возрастное ограничение – от 6 лет.

Постановка основана на повести Сергея Михалкова. По сюжету родители, устав от непослушания, уезжают из города и перестают общаться с детьми даже по телефону. Детям разрешено есть мороженое в любом количестве, пить фруктовую воду и гулять до ночи.

Действие идет на цирковой арене, где клоунада и фокусы соседствуют с реальными ситуациями, а декорации, костюмы и грим создают атмосферу сказки.

Повесть адаптировали для современного зрителя. Режиссер-постановщик – Артур Марченко. В спектакле заняты Антон Зарудний, Софья Безрукова, Олег Жуков, Артем Леонов, Мария Филиппович, Александр Поваляев и другие артисты. Продолжительность – один час 30 минут, антракта нет.

Шоу "Карнавал магии" с Сергеем Сафроновым пройдет 22 октября и 19 ноября на основной сцене. Возрастное ограничение – 12 плюс.

Зрители увидят парящего в воздухе человека, иллюзионистов, появляющихся в неожиданных местах, и факира, взбирающегося по лестнице из острых мечей. Сцена превратится в карнавальную площадку, а за вечер публика побывает на праздниках Бразилии, Египта, России, Италии и Германии.

Участвуют Артем Ермак, Игорь Тюнин, Олег Владимиров, Елена Скрипец, Дмитрий Салов, Эдуард Гелазаров, Анжела Цихиева, Марина Ермак и другие артисты. Шоу длится один час 20 минут, антракта нет.

Шоу-спектакль "Сафари с динозаврами" назначен на 31 октября, 6 и 20 ноября на основной сцене. Возрастное ограничение – от 6 лет.

По сюжету туристы в долине фараонов находят устройство для путешествий во времени и хотят перенестись на несколько миллионов лет назад, когда на месте пустыни были джунгли. Ошибка в расчетах и программировании телепортатора приводит их в мезозойскую эру к огромным хищным динозаврам.

Героев ждут погони, схватки с доисторическими существами и встреча с неизвестным племенем. Номера иллюзионистов и цирковых артистов сочетаются с комедийными сценами, песнями и танцами туземцев.

Режиссер – Артем Бибилюров. На сцену выйдут Олег Тарасов, Андрей Ведякин, Алина Еделева, Артем Ермак, Елена Резниченко и другие актеры. Продолжительность – один час 10 минут, антракта нет.

Мюзикл "Бременские музыканты" покажут 14 ноября на основной сцене. Театр представит новое прочтение сказки: Трубадур станет фронтменом музыкальной группы и любимцем публики, из-за которого друзья попадают в неловкие ситуации, Петух – продюсером, Принцесса – веселой кокеткой.

До славы артистам остается шаг, но планы меняет любовь главного героя. Знакомый сюжет дополнят песни, иллюзионные и акробатические номера, фокусы и танцы. Также на сцене появятся Король со свитой, гениальный Сыщик и разбойники.

Режиссер-постановщик – Артем Бибилюров, режиссер – Владимир Жуков. Заняты Артем Леонов, Мария Филиппович, Владимир Витан, Сергей Вагин и другие артисты. Спектакль длится один час, антракта нет.

Кроме основной сцены, постановку можно увидеть в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой 24 октября и 28 ноября.

Интерактивную сказку "Кошкин дом" сыграют 25 октября и 29 ноября на сцене на Перовской улице. Постановка Артема Бибилюрова по произведению Самуила Маршака рассказывает о дружбе, доброте, сочувствии и отзывчивости.

Спектакль напоминает, что настоящие друзья познаются в беде, а доброта важнее богатства. Перед началом в фойе пройдет интерактивная программа о правилах пожарной безопасности: загадки, перетягивание пожарного рукава и викторины.

Участвуют Наталья Васина, Павел Ремнев, Артем Леонов, Тамара Карант, Антон Зарудний, Елена Штепенко и другие актеры. Постановка длится 50 минут, антракта нет.

Мюзикл "Маугли" покажут 23 октября и 27 ноября на основной сцене. Возрастное ограничение – 12 плюс. Историю расскажут через музыку, танцы и иллюзионные номера.

Выросший среди волков герой бросает вызов тигру Шер-Хану. За образами животных стоят человеческие качества: Каа символизирует мудрость и справедливость, Ракша – верность семье и традициям, Шер-Хан и стая гиен – жестокость и агрессию.

Постановка предлагает задуматься о том, как устроен мир и стоит ли его менять. Масштабные декорации, костюмы, спецэффекты и цирковые номера усиливают зрелищность. Продолжительность – два часа, антракт предусмотрен.

Режиссер-постановщик – Михаил Сидоренко, автор сценария – Владимир Алексеев. В ролях Сергей Веселов, Галина Шиманская, Михаил Сидоренко и другие артисты.

Музыкальная сказка "Женитьба Кощея" пройдет 18 октября, 8 и 21 ноября на основной сцене. По сюжету, Кощей Бессмертный объявляет о скорой женитьбе, но сначала ему нужно покорить сердце красавицы. Помогать ему будут уроки обаяния от Водяного, советы Бабы-яги и тренировки ловкости с Соловьем-разбойником.

Приключения сопровождают танцы и иллюзионные трюки: зрители увидят бой на мечах, подводное царство с русалками и волшебное зеркало. Спектакль длится один час 15 минут, антракта нет.

Режиссер – Руслан Логачев. Заняты Артем Ермак, Андрей Ведякин, Надежда Гусакова, Михаил Кохов, Юлия Перфильева, Марина Ермак и другие артисты.

Комедию "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского покажут 17 октября и 21 ноября на сцене на Перовской улице. Возрастное ограничение – 12 плюс.

В центре сюжета – молодой образованный и амбициозный дворянин из бедной семьи Егор Глумов. Он хочет добиться высокого положения, плетет интриги и манипулирует окружающими. Поступки героя заставляют задуматься о цене успеха и нравственных компромиссах.

Участвуют Артем Серов, Светлана Варецкая-Загородняя, Виктор Никитин, Юлия Малинина, Николай Мальцев, Владимир Витан и другие актеры. Продолжительность – 2 часа 50 минут, антракт предусмотрен.

Комедию положений "Номер 13" по пьесе Рэя Куни сыграют 24 октября и 29 ноября на основной сцене. Возрастное ограничение – 16 плюс.

Помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли снимает номер в отеле, чтобы провести ночь с молодой сотрудницей. Романтические планы рушатся, когда обнаруживается тело мужчины. Герои пытаются избавиться от него и избежать публичного скандала, но им мешают обслуживающий персонал, нетрезвая жена Ричарда и ревнивый муж сотрудницы.

Спектакль длится два часа 30 минут, антракт предусмотрен. Режиссер – Артем Бибилюров. На сцену выйдут Павел Васильков, Елена Резниченко, Олег Тарасов, Мария Монич, Артем Ермак, Юлия Малинина, Владимир Витан, Светлана Варецкая-Загородняя, Олег Владимиров и Олег Жуков.

Комедия "Таланты и поклонники" по пьесе Александра Островского назначена на 16 октября и 7 ноября на сцене на Перовской улице. Возрастное ограничение – 12 плюс.

Молодая актриса провинциального театра Александра Негина благодаря красоте и таланту пользуется успехом у состоятельной публики. Из-за постоянной нужды она оказывается перед выбором между сценой и искренней любовью. Ситуацию осложняет разрыв контракта накануне бенефиса.

В ролях Мария Филиппович, Галина Чигасова, Артур Мартиросов, Олег Жуков, Александр Поваляев, Мария Монич, Николай Мальцев, Владимир Витан и другие артисты. Продолжительность – два часа 30 минут, антракт предусмотрен.

Комедию "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя покажут 30 октября и 28 ноября на сцене на Перовской улице. Возрастное ограничение – 12 плюс.

Чиновник Иван Подколесин не может решиться на свадьбу: фрак заказан, сапоги начищены, сваха найдена, но семейная жизнь его пугает. Его предприимчивый друг Илья Кочкарев начинает манипулировать и женихом, и потенциальной невестой, которая мечтает выйти за дворянина.

Постановка Артема Бибилюрова раскрывает историю сватовства через гротескные характеры, ироничные диалоги и узнаваемые житейские ситуации. В ролях Олег Тарасов, Павел Ремнев, Наталья Васина, Юлия Малинина, Виктор Никитин и другие актеры. Продолжительность – два часа 30 минут, антракт предусмотрен.

Билеты на все мероприятия можно приобрести с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее "Мосбилет" подготовил подборку культурных событий для жителей и гостей столицы на выходные. К примеру, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина показывает "Макбет. Кабаре" в постановке режиссера Никиты Пирожкова.