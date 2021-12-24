Япония отказалась отправлять министров на зимнюю Олимпиаду в Пекине

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Япония не будет отправлять на Олимпиаду в Пекине министров и правительственных чиновников. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.
При этом он отметил, что Япония не считает свое решение примером дипломатического бойкота.
"Япония приняла решение самостоятельно. Что касается присутствия нашей делегации на Играх в Пекине, то мы не намерены использовать специфические термины. Насколько я знаю, выражение "дипломатический бойкот", о чем заявляли США, нами не используется", – приводит его слова ТАСС.
Японская сторона будет представлена на зимних Играх в Китае спортивными чиновниками. Пекин посетят председатель оргкомитета прошедшей в этом году Олимпиады в Токио, депутат верхней палаты парламента Сэйко Хасимото, а также руководитель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. На зимней Паралимпиаде будет присутствовать глава Паралимпийского комитета страны Кадзуюки Мори.
Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх в Пекине не будет присутствовать делегация из Соединенных Штатов. Как отмечала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, дипломатический бойкот не коснется участия в соревнованиях американских спортсменов. Они могут рассчитывать на полную поддержку властей США.
Путин прокомментировал бойкот США Олимпиады в Пекине
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