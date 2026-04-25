ВС РФ взяли под контроль Бочково в Харьковской области

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, это удалось сделать в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север".

Кроме того, российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины и объектам топливно-энергетического-комплекса. Это было сделано в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России.

Ранее ВС РФ нанесли 6 групповых ударов по военным объектам на Украине. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Также российская армия ударила по военным аэродромам, местам сборки, хранения и подготовки БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.