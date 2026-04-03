Российские войска отбили 7 населенных пунктов за неделю

Семь населенных пунктов перешли под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) за минувшую неделю, передает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны РФ.

В частности, бойцы группировки "Север" освободили Корчаковку в Сумской области и Верхнюю Писаревку в Харьковской. Там же солдаты "Запада" установили контроль над поселками Ковшаровка и Новоосиново, а также Брусовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В свою очередь, военные группировки "Восток" заняли Луговское и Бойково в Запорожской области.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил о значительных потерях, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные в условиях снижения укомплектованности боевых батальонов основную ставку делают на формирование дополнительных подразделений БПЛА и увеличение числа ударных дронов. Однако подразделения объединенной группировки войск ВС РФ в то же время применяют в 2 раза больше беспилотников, чем противник.