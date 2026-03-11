ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, сделать это удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".

Ранее российские военные взяли под контроль Голубовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Населенный пункт освободили подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий.

Также бойцы РФ атаковали двумя управляемыми ракетами американскую пусковую установку РСЗО MLRS в Харьковской области. Она находилась в районе населенного пункта Молодовая. Кроме того, была поражена обеспечивающая данное оборудование автомобильная техника.