Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили Бобылевку в Сумской области и Веселянку в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, контроль в первом селе установили подразделения группировки войск "Север". Этого позволили добиться их активные и решительные действия. Второй населенный пункт освободили формирования группировки "Днепр".

Ранее ВС РФ отразили 2 попытки контратаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в районах Паламаревки и Балгодатовки. Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма уточнил, что в результате были уничтожены 12 украинских военных и пикап противника.

Более того, расчеты ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 7 барражирующих боеприпасов, 20 дронов и 54 тяжелых боевых квадрокоптера.