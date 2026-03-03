Правоохранители оштрафовали автомобилиста, совершившего намаз на Щелковском шоссе

Фото: телеграм-канал "ТРОЙКА"

В Москве привлекли к ответственности мужчину, который совершил намаз на Щелковском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Ранее в Сети распространился ролик, на кадрах которого видно, как неизвестный остановил машину в полосе движения и вышел на проезжую часть, чтобы помолиться.

Правоохранители быстро установили его личность – им оказался 23-летний приезжий. В отношении него составили ряд административных материалов и наложили штраф. Сумма взыскания не уточняется.

Ранее верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин призвал не совершать намазы в общественных местах. Он указал, что это может вызывать раздражение у окружающих.

Муфтий напомнил, что для молитв есть специально отведенные места. Таджуддин также рекомендовал мусульманам, находящимся в пути, рассчитывать время дороги с учетом намаза.