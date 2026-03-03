Михаил Галустян сыграл преступника в российско-индийской комедии

Фото: Legion-Media .com/Persona Stars/053

Комики Демис Карибидис и Михаил Галустян исполнили роли полицейского и преступника в российско-индийском фильме "Королек моей любви", который выйдет в прокат 1 апреля. Об этом "Газете.ру" сообщили в пресс-службе ТНТ.

Согласно сюжету, полицейский в исполнении Карибидиса будет бороться с преступником, роль которого исполнил Галустян. Позже герои узнают, что они являются братьями, и решат разобраться, почему их разлучили в детстве.

Фильм снимали в Индии – во дворцах и на улицах городов Мумбаи, Джодхпуре и Удайпуре. Над кинокартиной работали актеры и специалисты из России, Индии, США, Колумбии и Китая. За постановку танцев отвечал индийский хореограф Джей Кумар. Режиссером выступил автор кинокартины "Любовь в большом городе" Марюс Вайсберг.

В проекте также снялись Людмила Артемьева, Артур Ваха, Адила Рагимова, Виктор Захаров, Саша Бугин, Сергей Рост, Владимир Майсурадзе, Альбина Кабалина, Васант Балан и Андрей Москвичев.

"Болливуд – это особый киноязык, связанный у многих с детством, с яркими эмоциями и масштабом, и для меня как для комедийного режиссера было уникальной возможностью поработать с этим стилем в доброй, ироничной форме", – сказал Вайсберг.

Режиссер назвал новый фильм уникальным и ярким проектом. По его словам, кинокартина будет наполнена танцами, трюками и юмором.

