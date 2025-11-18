18 ноября, 15:47Культура
Фильм "Незнайка" выйдет в прокат 1 января 2028 года
Фото: постер из фильма "Незнайка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – Киностудия "Первый канал"
Фильм "Незнайка" по мотивам книги Николая Носова планируется выпустить в кинопрокат 1 января 2028 года. Об этом заявил режиссер картины Дмитрий Дьяченко на очной защите национальных фильмов.
Предварительно, съемки запланированы на март – июль 2026-го.
"Примерно до середины лета у нас идет съемочный период, монтажно-тонировочный у нас – до декабря. И релиз – в 2028 году", – цитирует Дьяченко РИА Новости.
Гендиректор Первого канала и сопродюсер проекта Константин Эрнст уточнил, что создателям удалось получить права на экранизацию книги. Кроме того, напомнил он, по результатам опроса ВЦИОМ в 2024 году фильм "Незнайка" был назван одним из самых ожидаемых в России.
"Это начало большого проекта, который состоит минимум из трех игровых картин и в обратной последовательности полнометражной анимации", – добавил Эрнст.
Ранее Warner Bros. и Legendary объявили о производстве сиквела к "Minecraft в кино". Продолжение выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года.
Первая экранизация популярной видеоигры собрала 957,8 миллиона долларов. Таким образом, картина заняла второе место в рейтинге самых кассовых фильмов года.
