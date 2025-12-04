Форма поиска по сайту

04 декабря, 21:21

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва является одним из лучших городов мира, заявил Владимир Путин в интервью каналу India Today.

Одна из участниц беседы с российским лидером заявила, что прибыла в столицу РФ и оказалась как будто в сказке. Путин отметил, что ей стоит задержаться здесь на пару недель, чтобы почувствовать сказку.

"Тогда действительно город будет полностью подготовлен к Рождеству, к Новому году. Сейчас все только еще начинается", – добавил лидер страны.

При этом он посоветовал также побывать в других крупных городах России и посетить Санкт-Петербург, который также является уникальным городом.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва продолжит развиваться дальше, плохих времен в столице не наступит. По его словам, для этого сделаны все заделы и сверстаны все программы. Развиваться будут все базовые отрасли и социальные программы Москвы.

властьполитикагород

