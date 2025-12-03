Собянин: никаких сомнений в том, что мы дальше будем развиваться

Фото: Москва 24

Москва продолжит развиваться дальше, плохих времен в столице не наступит. Об этом в эфире телеканала Москва 24 заявил Сергей Собянин.

"Почему наши гости удивляются, когда приезжают: "Нам же говорили, что уже все плохо, а тут все плохо никак в Москве и в стране не наступит". Не наступит", – подчеркнул мэр.

Он добавил, что для этого сделаны все заделы и сверстаны все программы. Развиваться будут все базовые отрасли и социальные программы Москвы.

Также Собянин рассказал, что Москва завершает 2025 год с положительным трендом. Объем инвестиций в столице больше, чем в предыдущем году, также продолжает расти промышленность. Положительные показатели относятся и к строительному сектору.

Мэр отметил, что такой серьезный фундамент позволяет реализовывать все национальные и городские проекты.