03 декабря, 20:37Мэр Москвы
Собянин: никаких сомнений в том, что мы дальше будем развиваться
Фото: Москва 24
Москва продолжит развиваться дальше, плохих времен в столице не наступит. Об этом в эфире телеканала Москва 24 заявил Сергей Собянин.
"Почему наши гости удивляются, когда приезжают: "Нам же говорили, что уже все плохо, а тут все плохо никак в Москве и в стране не наступит". Не наступит", – подчеркнул мэр.
Он добавил, что для этого сделаны все заделы и сверстаны все программы. Развиваться будут все базовые отрасли и социальные программы Москвы.
Также Собянин рассказал, что Москва завершает 2025 год с положительным трендом. Объем инвестиций в столице больше, чем в предыдущем году, также продолжает расти промышленность. Положительные показатели относятся и к строительному сектору.
Мэр отметил, что такой серьезный фундамент позволяет реализовывать все национальные и городские проекты.
