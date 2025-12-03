Собянин: темпы реализации программы реновации будут увеличиваться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сергей Собянин в интервью телеканалу Москва 24 пообещал увеличить темпы реализации программы реновации.

Мэр отметил, что в 2025 м году будет введено в эксплуатацию примерно два миллиона квадратных метров жилья по реновации. Таким образом, фонд данной программы станет первым в России по объемам строительства, указал Собянин.

Градоначальник рассказал, что число жителей столицы, которые с начала реновации получили ключи от новых квартир или уже переехали в них, приблизится к 250 тысячам человек.

"Ну а дальше эти темпы только будут наращиваться, потому что у нас больше и больше площадок освобождается, плюс по КРТ площадки дополнительные выходят в эту программу, становится более и более такой масштабной скорость переселения, объем переселения с каждым годом будет увеличиваться", – заявил Собянин.

Кроме того, мэр обратил внимание, что в Москве набран высокий темп реализации программы. По его словам, в настоящее время власти по масштабам строительства перешли на объем индустриального домостроения. Помимо этого, Собянин указал на комплексное развитие столичных районов в рамках реновации.

Столичный фонд реновации жилой застройки по итогам 11 месяцев 2025 года стал лидером по количеству введенных новостроек среди застройщиков страны. С начала года в Москве в рамках реализации программы реновации было построено более 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

В ближайшие 3 года планируется возвести еще 8,7 миллиона "квадратов" жилья. Благодаря этому свыше 215 тысяч горожан смогут переехать или начать переселение в новостройки. Все здания в рамках программы реновации возводят с учетом безбарьерной среды.

