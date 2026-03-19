Фото: depositphotos/SergeyNivens

Федерация бокса России вступила в World Boxing. Заявку одобрил исполнительный совет организации. Об этом сообщили в пресс-службе World Boxing.

Также в организацию приняты федерации бокса Белоруссии, Кипра, Папуа – Новой Гвинеи, Замбии, Ниуэ, Тонга, Мозамбика и Танзании. Всего в World Boxing 168 участников.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил внесение бокса в программу Олимпийских игр в 2028 году. Решение было принято единогласно. Соревнования пройдут под эгидой World Boxing.

МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне, в феврале 2025-го. Она стала заменой Международной ассоциации бокса (IBA), которую исключили из олимпийского движения в июне 2023 года.

