Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 10:12

Происшествия

Жителя Курской области задержали за сотрудничество с украинской разведкой

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Курской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что задержанный – гражданин России 2002 года рождения. По данным силовиков, в интернете на него вышел сотрудник ГУР МО Украины и склонил к "конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе". Задания кураторов мужчина выполнял на территории РФ.

В результате злоумышленник привлек к сотрудничеству как минимум четырех жителей Курска из числа своих знакомых, чтобы они собирали и передавали ему сведения, включая фотографии, которые касались военных и важных гражданских объектов региона.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене, при этом он уже дал признательные показания. Следственные действия продолжаются.

Ранее ФСБ РФ предотвратила атаку беспилотниками на нефтяное предприятие в Республике Коми. Два злоумышленника, которые оказали вооруженное сопротивление при задержании, были ликвидированы. По данным ведомства, двое россиян планировали совершить диверсию с использованием дронов и самодельных взрывных устройств по заданию украинских спецслужб. Они поддерживали связь с кураторами через иностранные мессенджеры.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика