05 мая, 10:02

Депутат Бессараб: идея о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 Мая избыточная

В Госдуме сочли избыточным принятие законопроекта о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 Мая. Таким мнением поделилась депутат Светлана Бессараб в беседе с aif.ru.

Парламентарий пояснила, что в настоящее время работодатели испытывают финансовые трудности, включая проблемы с взятием кредитов для пополнения оборотных средств.

"В нынешней ситуации предъявлять дополнительно какие-то требования к работодателям, на мой взгляд, это просто безответственно", – подчеркнула она.

При этом Бессараб обратила внимание на то, что многие компании уже самостоятельно предусматривают премии или награды для своих сотрудников, особенно для ветеранов, без необходимости вмешательства законодательства.

Соответствующую инициативу выдвинули депутаты от партии "Справедливая Россия" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. Предложение предполагает корректировку статьи 135 Трудового кодекса РФ.

Согласно идее, размер премии будет равен среднему заработку сотрудника. Авторы пояснили, что данный проект улучшит социальные гарантии для работников, повысит их материальное благополучие, а также укрепит принцип справедливости в трудовых отношениях.

