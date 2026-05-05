В Ленинградской области за ночь сбили 29 БПЛА

За ночь силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью 29 дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он добавил, что основной целью атаки был нефтеперерабатывающий завод. В настоящий момент пожар в промзоне Кириши локализован, кроме того, завершаются работы по тушению.

О ЧП в Киришах стало известно ранним утром вторника, 5 мая. К работе на месте привлекались сотрудники МЧС и "Леноблпожспаса".

Всего над регионами России было перехвачено 289 украинских дронов. В частности, они были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Калужской областями.

