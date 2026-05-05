Силы ПВО Минобороны сбили 289 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дроны, в частности, были уничтожены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Калужской областями. Помимо этого, беспилотники перехватили над Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской и Псковской областями.

В министерстве указали на то, что БПЛА также были сбиты над:



Новгородской областью;

Ленинградской областью;

Ростовской областью;

Волгоградской областью;

Московским регионом;

Республикой Крым;

Республикой Татарстан;

Краснодарским краем;

Азовским морем.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения при атаке украинских дронов в Брянской области. По информации главы региона Александра Богомаза, БПЛА атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа.

Пострадавшие мужчина и женщина были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

