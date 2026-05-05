05 мая, 08:01
Силы ПВО Минобороны сбили 289 украинских БПЛА над регионами России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны сбили 289 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Дроны, в частности, были уничтожены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Калужской областями. Помимо этого, беспилотники перехватили над Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской и Псковской областями.
В министерстве указали на то, что БПЛА также были сбиты над:
- Новгородской областью;
- Ленинградской областью;
- Ростовской областью;
- Волгоградской областью;
- Московским регионом;
- Республикой Крым;
- Республикой Татарстан;
- Краснодарским краем;
- Азовским морем.
Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения при атаке украинских дронов в Брянской области. По информации главы региона Александра Богомаза, БПЛА атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа.
Пострадавшие мужчина и женщина были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.