05 мая, 08:36

Эксперт Голубева: получающим зарплату 10-го числа россиянам выплатят ее раньше в мае

Некоторые россияне получат зарплату в мае раньше

Россияне, которые обычно получают зарплату 10-го числа, в мае получат деньги уже 8-го из-за переноса праздничных выходных. Об этом сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

"Если установленный договором день выплаты заработной платы приходится на праздничный или выходной день, выплата производится накануне", – пояснила она.

Эксперт уточнила, что 1 и 9 мая входят в расчетный период для определения среднего заработка. Иными словами, праздники не выкидывают из формулы при начислении вместе с другими выплатами. Такой порядок спасает от искусственного занижения среднего заработка в коротком рабочем месяце.

Ранее в Госдуме заявили, что объединение майских праздников нецелесообразно, поскольку они состоят из двух разных событий – Первомая и Дня Победы. Парламентарии уточнили, что многие россияне по своему желанию и так объединяют праздники за счет отпускных дней.

