Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 09:04

Общество
Главная / Новости /

Специалист Золотарева: черная плесень на стенах может провоцировать одышку и усталость

Россиян предупредили, чем грозит черная плесень в дачных домах

Фото: 123RF.com

В неотапливаемых домах после зимы стены, полы и мебель сильно промерзают. С наступлением весны на улице теплеет и в помещения проникает влажный воздух, который при контакте с холодными поверхностями остывает и конденсируется. В таких условиях влажность может подняться выше 70%, создавая условия для черной плесени. Об этом в беседе с RT рассказала доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Доцент объяснила, что споры грибов присутствуют везде, но опасны только при стойкой влажности. Грибной мицелий способен проникать в обои, штукатурку или дерево на несколько сантиметров. В процессе жизнедеятельности плесень выделяет микотоксины, попадающие в воздух. При длительном вдыхании это может приводить к кашлю, одышке, усталости, головным болям и снижению иммунитета.

Эксперт предостерегла от обработки пятен отбеливателем, хлоркой или уксусом. Более эффективный метод – осушение помещения до влажности ниже 50%, механическая очистка налета и нанесение фунгицидных грунтовок на основе четвертичных аммониевых соединений.

Гипохлорит натрия окисляет пигмент, и видимый черный цвет исчезает. Однако следует помнить, что сам раствор также содержит воду, которая уходит в стену и повышает влажность материала, поэтому через некоторое время грибок снова появится на поверхности. По ее словам, эти средства лишь окисляют пигмент и убирают видимый цвет, но вода из раствора дополнительно увлажняет стену, и грибок возвращается.

Обработку грунтовкой проводят строго по инструкции, обычно в два слоя с интервалом в сутки. Однако эксперт подчеркнула: если стена промерзает из-за дефектов конструкции, проблему не решит никакая химия, так как до устранения источника конденсата плесень будет появляться снова.

Ранее аллерголог Владимир Болибок рассказал, что раздражающий дерматит часто возникает сразу или вскоре после контакта с плохо выполосканной после стирки одеждой. Причиной может стать высокая концентрация раздражителя. Симптомами являются покраснение, сухость, жжение, которые строго ограничены зоной контакта с тканью.

Читайте также


общество

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика