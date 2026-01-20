Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 16:23

Общество
Главная / Новости /

Врач Болибок: при раздражении симптомы строго ограничены зоной контакта

Врач рассказал, как отличить аллергию на стиральный порошок от раздражения

Фото: 123RF.com/kukota

Раздражающий дерматит – это прямое химическое повреждение кожи. Оно возникает часто сразу или вскоре после контакта с плохо выполосканной после стирки одеждой, рассказал RT аллерголог, врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, такой дерматит может возникнуть у любого человека, если концентрация раздражителя была высокой или контакт – длительным. Симптомами будут покраснение, сухость, жжение, которые строго ограничены зоной контакта с тканью. При этом иммунная система в этом не участвует.

В свою очередь, аллергический дерматит является сбоем иммунной системы, которая ошибочно распознает безопасное вещество как угрозу и начинает атаковать, указал собеседник издания.

"Эта реакция возникает только у людей с индивидуальной предрасположенностью. Ее коварство – в возможном эффекте накопления: реакция (сильный зуд, мокнущая сыпь, отек) может проявиться через 48–72 часа или даже после месяцев использования одного и того же порошка", – уточнил специалист.

Он отметил, что наиболее распространенными аллергенами в стиральных порошках становятся ароматизаторы и отдушки. Кроме того, на человека могут воздействовать консерванты, оптические отбеливатели, добавки для удаления белковых и крахмальных пятен, дисперсные краски.

Для минимизации риска нежелательных реакций Болибок рекомендовал снизить контакт кожи и дыхательных путей с потенциальными аллергенами, выбирать средства без отдушек и красителей. Он также посоветовал рассмотреть в качестве альтернативы порошку жидкие гели для стирки. Они не пылят, поэтому риск вдыхания меньше, сказал врач.

"Также стоит строго соблюдать дозировку, указанную производителем, и не забывать про функцию дополнительного полоскания в стиральной машине", – резюмировал он.

Ранее дерматолог Зоя Константинова рассказала, что стиральный порошок может навредить коже при ручной стирке. Это касается только людей с заболеваниями кожного покрова, когда на руках есть повреждения в виде обострения экземы и другие воспалительные поражения, объяснила она.

Эксперты рассказали, как выбрать средства для стирки

Читайте также


общество

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика