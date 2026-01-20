Врач Болибок: при раздражении симптомы строго ограничены зоной контакта

Фото: 123RF.com/kukota

Раздражающий дерматит – это прямое химическое повреждение кожи. Оно возникает часто сразу или вскоре после контакта с плохо выполосканной после стирки одеждой, рассказал RT аллерголог, врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, такой дерматит может возникнуть у любого человека, если концентрация раздражителя была высокой или контакт – длительным. Симптомами будут покраснение, сухость, жжение, которые строго ограничены зоной контакта с тканью. При этом иммунная система в этом не участвует.

В свою очередь, аллергический дерматит является сбоем иммунной системы, которая ошибочно распознает безопасное вещество как угрозу и начинает атаковать, указал собеседник издания.

"Эта реакция возникает только у людей с индивидуальной предрасположенностью. Ее коварство – в возможном эффекте накопления: реакция (сильный зуд, мокнущая сыпь, отек) может проявиться через 48–72 часа или даже после месяцев использования одного и того же порошка", – уточнил специалист.

Он отметил, что наиболее распространенными аллергенами в стиральных порошках становятся ароматизаторы и отдушки. Кроме того, на человека могут воздействовать консерванты, оптические отбеливатели, добавки для удаления белковых и крахмальных пятен, дисперсные краски.

Для минимизации риска нежелательных реакций Болибок рекомендовал снизить контакт кожи и дыхательных путей с потенциальными аллергенами, выбирать средства без отдушек и красителей. Он также посоветовал рассмотреть в качестве альтернативы порошку жидкие гели для стирки. Они не пылят, поэтому риск вдыхания меньше, сказал врач.

"Также стоит строго соблюдать дозировку, указанную производителем, и не забывать про функцию дополнительного полоскания в стиральной машине", – резюмировал он.

Ранее дерматолог Зоя Константинова рассказала, что стиральный порошок может навредить коже при ручной стирке. Это касается только людей с заболеваниями кожного покрова, когда на руках есть повреждения в виде обострения экземы и другие воспалительные поражения, объяснила она.