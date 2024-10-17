Химик Дроганова: джинсы лучше не стирать в горячей воде с отжимом на больших оборотах

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Джинсы – это износостойкая одежда, однако их лучше не стирать в горячей воде с отжимом на больших оборотах. Об этом News.ru сообщила старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова.

По словам эксперта, джинсы лучше стирать в щадящем режиме при 30–40 градусах. Это поможет сохранить цвет изделия и предотвратит его излишнюю усадку.

Также перед стиркой Дроганова рекомендует растворить стиральный порошок в горячей воде. Однако рациональнее использовать умеренное количество геля, который проще вымывается из ткани.

"Перед использованием не забудьте прочитать состав своего стирального средства: если в нем есть отбеливающие вещества, джинсы также могут потерять цвет. А вот кондиционер не помешает – он сделает ткань мягче, но не испортит ее", – рассказала химик.

Специалист добавила, что режим отжима при машинной стирке джинсов лучше не включать. Достаточно дать воде стечь с ткани. При дефиците времени можно включить отжим на 800 оборотах, заключила Дроганова.

Ранее микробиолог Андрей Шестаков отметил, что стирка одежды в стиральной машине уменьшает количество микроорганизмов, но не убивает их полностью. Чтобы убить 100% микробов, температуру нужно поднять выше 100 градусов, а это невозможно в обычных стиральных машинах. Для уничтожения микроорганизмов биологи обычно используют специальные приборы, называемые автоклавами, уточнил он.