Эксперт рассказала, как правильно ухаживать за денимом

Фото: 123RF/risen20019

Джинсовую одежду не рекомендуется стирать больше пяти раз в сезон. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя системы по управлению знаниями Synergetic Ольгу Рыжкову.

По ее словам, чтобы очистить небольшие пятна, достаточно воспользоваться влажной салфеткой, при этом не нужно тереть сильно, так как материал может потерять цвет.

"Перед стиркой нужно обязательно застегнуть молнии и пуговицы, вывернуть изделие наизнанку. Обращайте внимание на рекомендации по уходу, указанные на ярлыке", – подчеркнула эксперт.

Она посоветовала стирать деним при температуре не выше 30 градусов с использованием жидких средств для джинсовых и цветных тканей. Также можно использовать кондиционер для белья, чтобы изделие было "приятнее и мягче к телу". Кроме того, такие вещи следует стирать отдельно от остальной одежды, чтобы избежать возможного окрашивания.

"Белые джинсы в большей степени подвергаются загрязнениям, поэтому их лучше стирать с использованием стирального порошка, в составе которого содержится кислородный отбеливатель. Таким образом, белые джинсы будут дольше оставаться белыми", – отметила Рыжкова, добавив, что пятна на них можно заранее обработать с помощью пятновыводителя с щеткой.

В заключение эксперт уточнила, что сушить вещи из денима нужно с изнаночной стороны, затем вывернуть на лицевую сторону и досушить.

Ранее дизайнер Жанна Колесник рассказала, что при выборе джинсов необходимо уделять особое внимание посадке, боковому шву и размеру моделей. Эксперт посоветовала не покупать джинсы на размер меньше в надежде, что они растянутся во время носки. Также не стоит приобретать модели большего размера, думая, что они сядут после стирки.

Эксперты рассказали, как выбрать джинсы