Стилист назвала тренды этой зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Джинсы с низкой посадкой, кружева и трикотаж возвращаются в моду. Об этом заявила стилист Марина Герман, сообщает "Радио 1".

Она отметила, что в текущем зимнем сезоне особенно популярны трикотажные вещи, а также теплые платья плотной вязки. Например, платье-водолазку можно сочетать с оверсайз жилетом, поскольку многослойность в одежде до сих пор актуальна, сказала эксперт.

Кроме того, добавила стилист, на полки магазинов возвращаются джинсы skinny с низкой посадкой. Она рекомендовала выбирать темные модели, чтобы сочетать с объемным верхом и правильной обувью. Популярность сохранилась и за багги – широкими джинсами на низкой посадке, продолжила Герман, предупредив, что такая модель подходит не всем. Но подобные джинсы можно совместить с обувью на каблуке и обтягивающим верхом. Не выходят из моды и прямые брюки, подчеркнула специалист.

Герман призвала выбирать в магазинах только актуальные модели и напомнила, что не все вещи из прошлого подойдут под сегодняшний стиль. Например, она бы убрала гипюровые платья с трикотажными вставками и рукавами три четверти, прилегающие короткие пуховики с поперечной стежкой, пуховики с меховой опушкой по периметру капюшона, а также с ремнем на талии.

Ранее Герман рассказала, что новый год по восточному календарю считается годом Зеленого Деревянного дракона. В связи с этим на праздник лучше всего надеть одежду зеленого, красного или золотого цвета.

Также она утверждает, что зеленый и красный – цвета сезона, поэтому их можно будет носить и после праздника.

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