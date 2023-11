Met Gala в 2024 году посвятят нарядам Института костюма при музее Метрополитен

Фото: ТАСС/AP/Charles Sykes

Предстоящий бал Met Gala в 2024 году посвятят коллекции нарядов Института костюма при музее Метрополитен. Об этом сообщается на сайте издания Vogue.

Выставка получила название "Спящие красавицы: пробуждение моды". Ее посвятят 250 нарядам и аксессуарам из постоянной коллекции института. По информации журнала, их покажут в ином виде, а именно посредством искусственного интеллекта и цифровых изображений.

Как уточнила изданию директор музея Метрополитен Марина Келлен, выставка раздвинет границы воображения и предложит испытать мультисенсорные грани одежды.

"Она усилит наше знакомство с этими шедеврами моды и напомнит, как они ощущаются, двигаются, звучат, пахнут и взаимодействуют с нами при ношении", – поделилась она.

В материале указано, что экспонаты охватят четыре столетия из постоянной коллекции культурного учреждения. Гости смогут увидеть работы самых разных именитых модельеров, например, Эльзы Скиапарелли, Кристиана Диора, Юбера де Живанши и других.

Последний бал Met Gala состоялся в мае 2023 года. Он был посвящен Карлу Лагерфельду – известному модельеру, который при жизни работал для таких брендов, как Chanel, Chloe, Balmain, Patou, Fendi и других.

В 2022 году американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян попала в скандал, связанный с арендованным для Met Gala культовым платьем Мэрилин Монро. Ряд СМИ писали, что она испортила его. Однако музей Ripleys Believe It or Not! в Лос-Анджелесе, купивший это платье в 2016 году за 4,8 миллиона долларов, заявил, что к этому моменту оно уже было изношенным.