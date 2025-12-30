Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 18:10

Общество
Главная / Новости /

Депздрав Москвы: между блюдами во время новогоднего застолья следует делать паузы

Депздрав Москвы дал рекомендации к новогоднему застолью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Для того чтобы организм "пережил" новогоднее застолье, состоящее из оливье, селедки под шубой и десятка других блюд, следует делать паузы между приемами пищи. Лайфхаки на эту тему Депздрав Москвы опубликовал в своем телеграм-канале.

В первую очередь специалисты рекомендуют не голодать – 31 декабря стоит есть легкую привычную пищу. А к последнему перекусу, состоящему, например, из йогурта, супа или салата, нужно приступить за 3–4 часа до основного застолья.

Начинать трапезу лучше с легких закусок: овощной нарезки, салатов без майонеза, запеченной рыбы или морепродуктов, чтобы дать желудку мягко включиться в работу.

В Депздраве советуют придерживаться правильной последовательности: сначала легкое, потом горячее блюдо. Также не стоит смешивать в один прием мясо и рыбу. Если хочется попробовать все, нужно делать паузы между сменами блюд.

Еще один полезный прием – после первой полноценной тарелки встать из-за стола на 15–20 минут, чтобы дать мозгу время осознать насыщение. В это время можно потанцевать, выйти на балкон или просто пообщаться с близкими.

Особое внимание необходимо уделить питьевому режиму. Лучше отказаться от сладкой газировки в пользу воды, морса или компота. Алкогольные напитки не смешивать, а каждый бокал шампанского или вина чередовать с бокалом чистой воды. С крепкими напитками нужно быть осторожными – они сильно стимулируют аппетит.

После боя курантов не рекомендуется сразу бежать за десертом – желудку необходимо около 40 минут отдыха. Затем можно начинать с легких вариантов – фруктовых салатов или муссов.

Заведующий гастроэнтерологическим отделением ГКБ имени В. М. Буянова, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Илья Федоров советует после еды двигаться.

"Идеальная новогодняя традиция – прогулка или танцы. Это разгонит метаболизм и отвлечет от постоянных посиделок за столом", – поделился он.

Если же чувство тяжести все-таки возникло, облегчить состояние могут помочь современные микрокапсулированные ферментные препараты. Важно помнить, что дозу и необходимость их приема, особенно при наличии хронических заболеваний ЖКТ, лучше обсудить с врачом заранее.

При этом после долгих новогодних каникул, наполненных щедрыми застольями, многие сталкиваются не только с физическим дискомфортом, но и с особым эмоциональным состоянием.

Как рассказала в беседе с Pravda.Ru психолог Анна Мухина, одна из ключевых причин этого состояния кроется в смене привычного ритма. В обычные будни повседневные дела и заботы служат человеку своеобразной опорой и фоном, позволяя отвлекаться от тревожных мыслей и нерешенных проблем.

"Когда этот фон исчезает, спрятаться уже некуда. Возникают размышления о личной жизни, о будущем, о нереализованных планах. И это нередко вызывает грусть и ощущение одиночества", – пояснила она.

Еще одним фактором ухудшения настроения, по словам специалиста, часто становится чрезмерное употребление алкоголя, которое многие ошибочно считают неотъемлемой частью празднования. Спиртное вначале вызывает эйфорию, но затем неизбежно приводит к эмоциональному спаду: настроение падает, появляются раздражительность, усталость и ощущение внутренней пустоты.

Чтобы справиться с посленовогодней хандрой, Мухина рекомендует полноценный сон, регулярные прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и отказ от алкоголя.

Она обратила внимание на взаимосвязь физического и эмоционального состояний: забота о теле помогает восстановить внутреннее равновесие. Психолог также советует не избегать возникающих в этот период размышлений, а, наоборот, использовать это время для честного диалога с собой и постепенного решения накопившихся вопросов.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) может провести проверку из-за фотографий стола к Новому году с дорогим алкоголем и закусками.

Он пояснил, что эксперты, осуществляющие контроль за доходами граждан, способны мониторить не только прямые и косвенные транзакции на счетах россиян, но и расходы. Так у налоговой могут возникнуть вопросы, если человек зарабатывает меньше, чем тратит.

Специалисты рассказали, сколько хранятся новогодние блюда в холодильнике

Читайте также


общество

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика