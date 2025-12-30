Депздрав Москвы: между блюдами во время новогоднего застолья следует делать паузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Для того чтобы организм "пережил" новогоднее застолье, состоящее из оливье, селедки под шубой и десятка других блюд, следует делать паузы между приемами пищи. Лайфхаки на эту тему Депздрав Москвы опубликовал в своем телеграм-канале.

В первую очередь специалисты рекомендуют не голодать – 31 декабря стоит есть легкую привычную пищу. А к последнему перекусу, состоящему, например, из йогурта, супа или салата, нужно приступить за 3–4 часа до основного застолья.

Начинать трапезу лучше с легких закусок: овощной нарезки, салатов без майонеза, запеченной рыбы или морепродуктов, чтобы дать желудку мягко включиться в работу.

В Депздраве советуют придерживаться правильной последовательности: сначала легкое, потом горячее блюдо. Также не стоит смешивать в один прием мясо и рыбу. Если хочется попробовать все, нужно делать паузы между сменами блюд.

Еще один полезный прием – после первой полноценной тарелки встать из-за стола на 15–20 минут, чтобы дать мозгу время осознать насыщение. В это время можно потанцевать, выйти на балкон или просто пообщаться с близкими.

Особое внимание необходимо уделить питьевому режиму. Лучше отказаться от сладкой газировки в пользу воды, морса или компота. Алкогольные напитки не смешивать, а каждый бокал шампанского или вина чередовать с бокалом чистой воды. С крепкими напитками нужно быть осторожными – они сильно стимулируют аппетит.

После боя курантов не рекомендуется сразу бежать за десертом – желудку необходимо около 40 минут отдыха. Затем можно начинать с легких вариантов – фруктовых салатов или муссов.

Заведующий гастроэнтерологическим отделением ГКБ имени В. М. Буянова, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Илья Федоров советует после еды двигаться.

"Идеальная новогодняя традиция – прогулка или танцы. Это разгонит метаболизм и отвлечет от постоянных посиделок за столом", – поделился он.

Если же чувство тяжести все-таки возникло, облегчить состояние могут помочь современные микрокапсулированные ферментные препараты. Важно помнить, что дозу и необходимость их приема, особенно при наличии хронических заболеваний ЖКТ, лучше обсудить с врачом заранее.

При этом после долгих новогодних каникул, наполненных щедрыми застольями, многие сталкиваются не только с физическим дискомфортом, но и с особым эмоциональным состоянием.

Как рассказала в беседе с Pravda.Ru психолог Анна Мухина, одна из ключевых причин этого состояния кроется в смене привычного ритма. В обычные будни повседневные дела и заботы служат человеку своеобразной опорой и фоном, позволяя отвлекаться от тревожных мыслей и нерешенных проблем.

"Когда этот фон исчезает, спрятаться уже некуда. Возникают размышления о личной жизни, о будущем, о нереализованных планах. И это нередко вызывает грусть и ощущение одиночества", – пояснила она.

Еще одним фактором ухудшения настроения, по словам специалиста, часто становится чрезмерное употребление алкоголя, которое многие ошибочно считают неотъемлемой частью празднования. Спиртное вначале вызывает эйфорию, но затем неизбежно приводит к эмоциональному спаду: настроение падает, появляются раздражительность, усталость и ощущение внутренней пустоты.

Чтобы справиться с посленовогодней хандрой, Мухина рекомендует полноценный сон, регулярные прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и отказ от алкоголя.

Она обратила внимание на взаимосвязь физического и эмоционального состояний: забота о теле помогает восстановить внутреннее равновесие. Психолог также советует не избегать возникающих в этот период размышлений, а, наоборот, использовать это время для честного диалога с собой и постепенного решения накопившихся вопросов.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) может провести проверку из-за фотографий стола к Новому году с дорогим алкоголем и закусками.

Он пояснил, что эксперты, осуществляющие контроль за доходами граждан, способны мониторить не только прямые и косвенные транзакции на счетах россиян, но и расходы. Так у налоговой могут возникнуть вопросы, если человек зарабатывает меньше, чем тратит.

